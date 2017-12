Ein Auto brannte in Palmas Innenstadt

Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen zu einem Autobrand in Palma aufgenommen. Am Mittwochmorgen war ein Wagen in der Nähe des Bahnhof Estación Intermodal in Flammen aufgegangen, wie die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora berichtet.

Der Brand hatte die Anwohner aufgeschreckt, welche die Feuerwehr alarmierten. Diese mussten die Straße für die Zeit der Löscharbeiten sperren. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. (cls)