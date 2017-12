Neue Info-Schalter am Flughafen Palma

Der Flughafen von Mallorca verfügt ab sofort über neue Informationsschalter im Hauptterminal und den einzelnen Modulen. Wie der Betreiber Aena am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgab, befinden sich die neuen "Info-Points" in der Ankunfthalle, auf der Check-in-Ebene sowie jeweils in den Modulen A, C und D.

Die Schalter sind aus einzelnen Bauteilen zusammengefügt und sollen sich auf diese Weise in das neue Design von Aena integrieren, heißt es in der Mitteilung weiter. (cze)