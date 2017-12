Sturmtief Bruno bringt Windböen und hohe Wellen

Wintersturm Bruno ist am Mittwochmorgen mit bis zu 100 Stundenkilometern über die Insel gefegt. Bereits in der Nacht hatte das Tiefdruckgebiet teils ergiebige Regenfälle gebracht. Noch den ganzen Tag warnt das staatliche spanische Wetteramt Aemet mit Stufe Orange vor Böen und hohem Seegang.

Besonders heftig sollen die Auswirkungen in der Serra de Alfàbia sein. Auch in Palma, Llucmajor, Capdepera un Banyalbufar werden Windböen von 70 km/h erwartet. Die Wellen können drei bis vier Meter hoch werden. Bereits am Donnerstag soll sich das Wetter auf Mallorca aber wieder beruhigen. (cze)