Mallorcas Straßen forderten bisher 39 Tote

2017 sind bisher 39 Menschen auf Mallorcas Straßen ums Leben gekommen. Im Vorjahr wurden 46 Verkehrstote gezählt. Auf den Balearen waren in diesem Jahr bisher 60 Tote zu beklagen. Das berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora.

23 Menschen, die per Motorrad oder Moped auf den Inseln unterwegs waren, waren in tödliche Unfälle verwickelt. Insgesamt kamen 51 Männer auf den Balearen bei Verkehrsunfällen ums Leben. 39 der 60 Toten saßen selbst am Steuer, elf waren Fußgänger, acht Beifahrer und zwei mit dem Fahrrad unterwegs.

Im August verloren neun Menschen ihr Leben im Straßenverkehr, im September lag die Zahl bei sieben. Elf Tote waren im städtischen Gebiet zu beklagen. Die meisten Zusammenstöße geschahen an Werktagen und tagsüber.

Einer der schwersten Unfälle in diesem Jahr ereignete sich im August bei Sa Pobla. Drei Menschen kamen ums Leben, als ein Zementlaster mit drei Kleinwagen zusammenstieß. Unter den Opfer war ein Familienvater aus Freising. (cls)