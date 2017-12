Eine 32-jährige Frau hat am Morgen des Heiligen Abend in Palmas Stadtteil Bonanova ein Kind auf offener Straße geboren. Der zuvor alarmierte Notdienst 061 assistierte der Frau. Kind und Frau sind wohlauf.

Unmittelbar nachdem das "Christkind" das Licht der Welt erblickt hatte, wurde es mit seiner Mutter per Krankenwagen in das Krankenhaus Son Espases gebracht. Das teilte der Rettungsdienst 061 der Online-Ausgabe der Ultima Hora mit.

Die Geburt fand am Morgen um 11.45 Uhr in der Calle Bartomeu Pons i Coll statt, in der Nähe des Hotels Valparaiso.