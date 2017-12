Bauarbeiter stürzt vom Gerüst in den Tod

Ein Bauarbeiter ist am Dienstag in Palma von einem Gerüst gestürzt und dabei tödlich verunglückt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der 57 Jahre alte Handwerker hatte in einer Höhe von vier Metern an einer Baustelle im Stadtteil Son Quint gearbeitet. Die Ursache für den Sturz ist ungeklärt. Der Spanier hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Auch der Arbeitshelm hatte den Handwerker nicht schützen können. Die Bauaufsicht nahm die Ermittlungen auf. (as)