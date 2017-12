Palmesaner setzen verstärkt auf den Drahtesel

Der Gebrauch des Fahrrads ist in Palma in den vergangenen sechs Jahren um ganze 45 Prozent gestiegen. Das meldet die spanische Tageszeitung Ultima Hora in ihrer Dienstagsausgabe. Zwar nicht in dieser, wohl aber in der kommenden Legislaturperiode, wolle man deshalb über eine Neugestaltung der Avenidas und den Bau einer Fahrradspur nachdenken, sagte der für Verkehrswesen zuständige Stadtrat Joan Ferrer.

Ebenfalls stark wachsen konnte der städtische Fahrradverleih "Bicipalma". Er verzeichnete einen Anstieg der Nutzer um ebenfalls 45 Prozent seit dem Jahr 2013. Dies sei ein wichtiger Schritt für die Einwohner der Inselhauptstadt, die "Abhängigkeit vom Auto zu durchbrechen", sagte Palmas Oberbürgermeister Antoni Noguera.

Der letzte Linkspakt auf Mallorca hatte 2009 auf den Avenidas Fahrradwege eingerichtet, die aber von der konservativen Folgeregierung wieder entfernt wurden. (cze)