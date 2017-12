Mit dem Bus zum Shopping in Palma

Auch auf Mallorca steht der Endspurt um die Weihnachtsgeschenke bevor. Palma verstärkt daher den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

An den verkaufsoffenen Sonntagen 17, 24., und 31. Dezember sowie am 7. Januar (Beginn des Schlussverkaufs "Rebajas") fährt die Buslinie 2, die sonst nur von Montag bis Samstag aktiv ist und eine Runde um die Innenstadt macht. An den genannten Tagen soll die Taktfrequenz von 8 bis 15 Uhr bei 30 Minuten liegen, von 15 bis 21 Uhr bei 15 Minuten.

Häufiger verkehren sollen auch die Linien 5, 7 und 8. Aus dem Rathaus verlautet, dass an den genannten Tagen jeder zur Verfügung stehende Bus im Einsatz sein wird.

Mit den Maßnahmen will man vor allem die kleinen Läden im Zentrum fördern.