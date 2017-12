Tourismus: Palma plant drei neue Info-Büros

Im Zuge der Neuvergabe der Tourismusinformation in Palma plant die Stadtverwaltung die Einrichtung von drei neuen Info-Büros. Zwei sollen im kommenden Sommer öffnen, ein weiteres 2019.

Wie der Geschäftsführer der Tourismusstiftung Palma 365 erklärte, werden die ersten beiden Büros im Hafenterminal von Portopí – also für Kreuzfahrer – und in der Vorhalle des Rathauses eingerichtet. Das dritte soll in der Costa de Santo Domingo entstehen, einer Gasse, die zum Rathaus hinaufführt.

Erhalten bleiben die derzeitigen Info-Büros im Bahnhofspark, im Parc de la Mar und an der Playa de Palma. Die Einrichtungen werden unterschiedliche Öffnungszeiten haben. Das im Bahnhofspark wird ganzjährig von 9 bis 20 zur Verfügung stehen.