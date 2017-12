Promenade in Cala Gamba und Es Carnatge ohne Licht

Die Meerespromenade an der Cala Gamba und in Es Carnatge in Palma liegt derzeit nachts im Dunkeln. Schuld hat auch hier das Sturmtief Ana, das zu Wochenbeginn gewütet hatte: Die Brandung zerstörte die Ufermauer und damit auch die Stromleitungen für die Straßenbeleuchtung an dem beliebten Uferweg, der teils durch unbewohntes Gebiet führt und die Stadtteile Cala Gamba und Can Pastilla verbindet.

Die Stadtverwaltung von Palma sucht derzeit nach einer Lösung, um den Schaden vorläufig zu beheben. Das Rathaus sei auch mit der Küstenbehörde im Gespräch, um bald die Schäden an der Uferbefestigung zu beseitigen. (as)