Sonne, Wolken und milde Temperaturen auf Mallorca

Viel Sonne, ein paar Wolken und recht milde Temperaturen – so wird das Wochenendwetter auf Mallorca. Das staatliche Wetteramt Aemet warnt zwar ganz vereinzelt vor Niederschlägen, ansonsten dominiert auf der Insel ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. An den Küsten ist allerdings kräftiger Wellengang zu erwarten.

Am Samstag zeigt sich vielerorts die Sonne. Lediglich im Tramuntana-Gebirge können vormittags ein paar Tropfen fallen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 14 Grad in Sa Pobla und 15 Grad in Palma. Dazu kann stellenweise ein kräftiger Wind wehen. Am Meer warnen die Meteorologen mit Stufe Gelb vor hohem Seegang. Nachts fallen die Werte auf 7 Grad in Felanitx, 3 Grad in Llucmajor und 0 Grad in Lluc.

Am Sonntag wird es ebenfalls meist freundlich. Ganz vereinzelt kann es im Gebirge einen Schauer geben, die Schneefallgrenze liegt bei 800 Metern. Die Warnung vor Wellen an den Küsten bleibt bestehen. Die neue Woche beginnt mit viel Sonne und kaum veränderten Temperaturen. (cze)