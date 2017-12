"Maffay-Laden" in Palma macht dicht

Seit 2013 hat Rockstar Peter Maffay einen kleinen Laden in der Altstadt von Palma, unweit des Rathauses. So wirkt es auf viele Touristen, die an dem "Can Sureda"-Shop im Carrer Sant Domingo 2 vorbeischlendern. Hier werden Produkte der Marke "Can Sureda" verkauft. So heißt Maffays Bauernhoffinca mit Hofladen bei Pollença.

Der Shop in Palma schließt Ende des Monats. Bis dahin gilt für alle "Can Sureda"-Produkte (Wein, Konfitüre, Patés, Olivenöl, Liköre et cetera): Es gibt zwei zum Preis von einem.

Zieht sich Maffay zurück? Nein, denn der Rockstar hat den Shop gar nicht persönlich betrieben. Es ist eher so, dass sich seine bisherigen Partner Robert Müller und Wicky Botzek von ihm zurückziehen. "Im Leben hat alles seine Zeit" heißt es dazu auf der Homepage sureda.de, wo sich Ende Oktober bereits der Online-Shop verabschiedet hat. Man kann allerdings noch bestellen, geliefert wird, solange der Vorrat reicht.

Was steckt hinter dem Aus für den "Can Sureda"-Shop? "Wir haben den Vertrag mit Maffay gekündigt", so Robert Müller, Unternehmer aus dem Saarland. "Mehr möchte ich dazu nicht sagen." Das klingt nicht nach einer Trennung im Guten. Und wie MM-Recherchen im Umfeld ergaben, ist es das auch nicht. Botzek und Müller hätten beklagt, dass von der Finca Can Sureda in diesem und auch schon im vergangenen Jahr keinerlei Unterstützung gekommen sei, so ist zu hören. Es habe auch keine Produkte mehr gegeben, weil auf der Finca praktisch nichts mehr angebaut oder produziert werde. Tatsächlich: Die Lebensmittel, die es im Shop unter dem Label "Can Sureda" zu kaufen gibt, stammen zwar allesamt von Mallorca, aber nicht von der Finca bei Pollença. Man findet Marmelade aus Llucmajor, Wein aus Binissalem oder vom Weingut Can Axartell, das sich in der unmittelbaren Nachbarschaft der Maffay-Finca befindet.

Ihre Vereinbarung mit Maffay erlaubte es Müller und Botzek, Produkte unter dem Label "Can Sureda" herstellen zu lassen und zu vertreiben. Dafür floss ein Teil des Umsatzes an die Peter-Maffay-Stiftung. Zwar will sich Müller zu den aktuellen Geschehnissen nicht äußern, ihm sind aber zwei Aspekte wichtig: "Wir haben den Laden nicht gemacht, um Geld zu verdienen, sondern um die Arbeit der Stiftung zu unterstützen. Und: Die Qualität der Produkte haben wir immer groß geschrieben."

Albert Luppart, Geschäftsführer der Peter-Maffay-Stiftung, meint: "Die Wirtschaftlichkeit des Ladens muss Robert Müller beurteilen. Uns war aber immer wichtig zu betonen, dass es um Produkte der Marke ,Can Sureda' geht, die von Mallorca stammen und nicht um Produkte von der Finca. Das hat auch Peter Maffay stets deutlich gemacht." Mit Robert Müller sei man "im Gespräch".

Wie MM erfuhr, wird der "Can Sureda"-Shop genau genommen gar nicht ganz verschwinden, sondern nur pausieren. Schon im Februar soll es weitergehen unter einem neuen Namen, mit der gleichen Produktpalette. Möglicherweise heißt es dann "Mallorca Senses" statt "Can Sureda". Auch dazu will sich Robert Müller gegenüber MM nicht äußern.

Viele Fans von Peter Maffay fragen sich schon lange, wie es mit dem Engagement von Peter Maffay auf Mallorca weitergeht. Es gibt ja nicht nur den Bauernhof - das Nachbargrundstück "Can Llompart" wird von der Peter-Maffay-Stiftung genutzt, um Gruppen von traumatisierten Kindern die Möglichkeit zu geben, einen naturnahen Urlaub zu verbringen. Im Juli hatte der "Spiegel" die Anwesen unter die Lupe genommen, unter anderem von einem angeblich verwahrlosten Hof und verärgerten Geschäftspartnern berichtet.

MM war daraufhin vor Ort und stellte fest, dass von einem verwahrlosten Hof nicht die Rede sein kann. Allerdings ist dort inzwischen alles eine Nummer kleiner als früher. Aus zehn Mitarbeitern wurden sechs. Kostengründe haben zu der Reduzierung geführt.

Die "Spiegel"-Behauptung, Maffay wolle die beiden Fincas abstoßen, konterte dieser mit der Aussage "Keine der beiden Fincas steht zum Verkauf." Wie MM erfuhr, hatte es allerdings schon einen ersten Kontakt mit einem Immobilienmakler gegeben, sodass nicht ausgeschlossen scheint, dass sich in Sachen Verkauf doch eines Tages etwas tut. Momentan bleibt die Aussage gültig, dass nichts verkauft werden soll, wie Albert Luppart versichert.

Vielleicht muss man die Geschehnisse auf "Can Sureda" auch vor dem Hintergrund betrachten, dass es sich bei der dortigen Bewirtschaftung um eine Herzensangelegenheit von Maffays Ehefrau Tania handelte. Ende 2015 hat der Musiker Tania verlassen und ist seitdem mit Hendrikje Balsmeyer liiert.

Auf der Internetpräsenz der Finca findet man in diesen Tagen keine Informationen. "Website wird überarbeitet" heißt es dort nur. Gibt es vielleicht doch Neuigkeiten oder Veränderungen? "Nein, hier geht alles seinen gewohnten Gang", erklärt eine Mitarbeiterin der Peter-Maffay-Stiftung in Pollença auf MM-Anfrage. Allerdings schließe der Hofladen an diesem Freitag, 15. Dezember - es handele sich jedoch nur um die Winterpause. Ab dem 12. Februar soll man dort wieder "Can Sureda"-Produkte kaufen können.