Auf Mallorca ist wieder ein Bus ausgebrannt

Erneuter Brand in einem Bus auf Mallorca: Das Feuer brach am Sonntagmittag zwischen Campos und Colònia de Sant Jordi aus. Der Fahrer und die elf Passagiere blieben unverletzt, jedoch ist von dem Bus nur noch ein verkohltes Gerüst übrig.

Insassen hatten Alarm geschlagen, als sie Rauch und einen stechenden Geruch bemerkten. Der Fahrer hielt sofort an und ließ alle aussteigen. Wenig später stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Ursache wird im Motorraum vermutet.

Insgesamt sind auf Mallorca seit 2016 bereits acht Busse in Brand geraten, sowohl bei den überörtlichen Verkehrsbetrieben TIB als auch bei der EMT in der Inselhauptstadt. Dieses Jahr kam es zu Zwischenfällen auf dem Paseo Sagrera in Palma, auf der Ringstraße Vía Cintura, auf der Flughafenautobahn, zwischen Cala Murada und Cales de Mallorca, sowie in der Nähe von Cala Sant Viçenc. (mic)