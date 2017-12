Berggemeinde beklagt Verkehrschaos bei Schnee

Die Berggemeinde Escorca fordert, dass das Verkehrschaos in Mallorcas Bergen bei Schneefall ein Ende haben muss. Die Kommune plädiert für einen Aktionsplan, um den Strom an Autos und Schneebesuchern zu lenken und zu begrenzen.

Die Schaulustigen würden ihre Fahrzeuge oftmals ungünstig in langen Schlangen entlang der Bergstraßen parken und Hinweisschilder ignorieren. Der Schneepflug kann dann nicht am Straßenrand halten. Zudem gingen im Rathaus Beschwerden von Anwohnern ein, weil ihre Grundstückszufahrten zugestellt oder Zäune beschädigt worden waren. Das erklärte Escorcas Bürgermeister Antoni Solivellas gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Die Gemeinde und ihre begrenzte Zahl an Lokalpolizisten können dem Besucherstrom allein nicht Herr werden. Die Balearen-Regierung soll helfen. Am vergangenen Wochenende sowie am Mittwoch unternahmen Tausende Mallorquiner einen Winterausflug in die Tramuntana, nachdem es geschneit hatte. (cls)