Weitere Schneefälle auf Mallorca erwartet

Am Wochenende soll es laut Wetterprognose auf Mallorca wieder schneien. Am Samstag sinkt die Schneefallgrenze auf 1000 Meter, das heißt, dass in der Tramuntana Flocken fallen können. Bereits am Wochenende und an den Feiertage hatte die weiße Pracht, viele Mallorquiner in die Berge gezogen.

Am Samstag werden Niederschläge erwartet, die Tagesverlauf nachlassen. Der Himmel ist weitestgehend bewölkt. Es weht ein frischer Wind aus nördlicher Richtung. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad tagsüber und 2 Grad in der Nacht.

Am Sonntag wird es freundlicher. Das Thermometer zeigt zwischen 6 und 19 Grad an. Am Nachmittag kommt starker Wind aus Südwest auf. An den Küsten ist mit starkem Wellengang zu rechnen, es gilt Wetterwarnstufe Gelb.

Die neue Woche startet bewölkt und regnerisch bei Höchstwerten von 20 Grad.

Am Freitag zeigt sich am Himmel ein Sonne-Wolken-Mix, am Nachmittag werden im Norden der Insel Schauer erwartet. Temperaturen bis zu 18 Grad. (cls)