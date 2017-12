Freitag ist ein verkaufsoffener Feiertag

Wie bereits der vergangene Mittwoch (Verfassungstag) ist auch Freitag, der 8. Dezember, ein Feiertag – es handelt sich um Mariä Empfängnis. Viele Mallorquiner nutzen die Feiertage zum Brückenbauen ("puente") und nehmen sich auch am Donnerstag frei, die Schulen haben geschlossen. Am Freitag werden die Geschäfte vielerorts trotzdem geöffnet sein, denn es handelt sich um einen verkaufsoffenen Feiertag, das heißt, auch die großen Einkaufszentren und Warenhäuser außerhalb der touristischen Zentren dürfen an dem Tag aufsperren.

Ferner sind noch drei Sonntage in diesem Jahr ebenfalls verkaufsoffen. Neben dem 17. Dezember sind es Heiligabend und Silvester.

Daneben steht noch ein lokaler Feiertag an, nämlich am Donnerstag, 7. Dezember, in Cala d'Or. Bereits am vergangenen Montag war Feiertag in Vilafranca.