Cala Millor will mehr Kulturfreunde anlocken

Cala Millor will sich in ein Freiluftmuseum verwandeln. Wie die Gemeinden Sant Llorenç und Son Servera beschlossen, soll in dem Küstenort im neuen Jahr reichlich Street Art entstehen. Die Idee dahinter ist, dass mehr kulturinteressierte Touristen das Dorf besuchen.

Die Wandmalereien führt der Künstler Sandro Thomàs (Sath) aus. Die Werken sollen einen Bezug zum Meer, der Gastronomie und den Bräuchen der Region herstellen. An 13 Stellen entstehen die Bilder. Der Künstler beginnt im April 2018 mit seiner Arbeit.

Die Gemeinden wollen einen Infobroschüre zur Kunstroute erstellen, zudem soll jedes Werk über einen QR-Code verfügen mit dem Infos über ein Smartphone abgerufen werden können. (cls)