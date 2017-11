Schnee und Winterkälte im Anflug

Auf Mallorca kündigt sich seit Mittwoch ein deutlicher Wetterumschwung an. Kalte Polarluft erreicht die Insel, die das Quecksilber zum Wochenende um bis zu 10 Grad sinken lässt. Dazu gibt es dann reichlich Niederschläge und Wind. Die Schneefallgrenze sinkt auf 400 Meter, meldet der staatliche Wetterdienst AEMET.

AEMET prognostiziert einen Wintereinbruch für ganz Spanien. Er wird auf Mallorca begleitet von der Ankunft sehr kalter Luft und Schnee in der Serra de Tramuntana. Besonders die Nächte von Freitag auf Samstag und auf Sonntag können mit Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sehr kalt werden. Eine Wetterwarnung der niedrigen Risikostufe Gelb wegen Schneefalls im Gebirge wurde für Freitag ausgegeben. Die Warnstufe gilt auch wegen rauer See und hoher Wellen an der Nord- und Ostküste der Insel.