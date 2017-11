Mann ertrinkt im Hafenbecken von Palma

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tod eines 40-Jährigen aufgenommen. Der Mann aus Guinea war am Sonntag gegen 18 Uhr am Paseo Marítimo in Palma ins Hafenbecken gefallen.

Ein Fischer hatte den Vorfall beobachtet, sprang ins Wasser und zog den Mann hinaus. Rettungskräfte reanimierten den 40-Jährigen vor Ort, doch eine Stunde später starb er.

Die Leiche wurde in die Gerichtsmedizin gebracht. Der Mann soll stark betrunken gewesen sein, als er ins Wasser stürzte. (cls)