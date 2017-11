Frau stiehlt Armreif im Wert von 35.000 Euro

Beamte der Nationalpolizei haben kürzlich eine Frau verhaftet, die bei einem Juwelier in Palma ein Cartier-Armband im Wert von 35.000 Euro gestohlen hatte. Das berichtet die Polizei am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Die Frau betrat das Geschäft in der Einkaufsstraße Jaume III. und ließ sich als vermeintliche Kundin von einem Verkäufer mehrere Schmuckstücke zeigen. Als sie den Laden wieder verließ, bemerkte der Mitarbeiter, dass der teure Armreif fehlte.

Die Angestellten informierten die Polizei. Die Beamten identifizierten die Diebin, nachdem sie die Aufnahme der Überwachungskameras ausgewertet hatten. Das Schmuckstück stellten sie sicher. (cls)