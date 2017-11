Bauarbeiter in Port d'Andratx verletzt

Ein Bauarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall in Port d'Andratx verletzt worden. Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, sei dem Mann in der Urbanisation "Folies" in Cala Llamp eine schwere Stahlplatte auf den Oberkörper gefallen. Der 40-Jährige erlitt dabei offenbar mehrere Rippenbrüche.

Anschließend wurde der Arbeiter ins Universitätsklinikum Son Espases nach Palma gebracht. Die Polizei untersuchte den Unfallort, um zu klären, wie es zum Herabstürzen des Metallteils kommen konnte. (cze)