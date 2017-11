Tödlicher Unfall: Schweizer überfahren

Ein Schweizer ist am Samstag von einem Auto überfahren worden. Der tödliche Unfall ereignete sich in der Gemeinde Llucmajor in den frühen Morgenstunden. Laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora handelt es sich bei dem Opfer um einen 47-jährigen Mann aus der Schweiz.

Der Fahrer des Unfallwagens alarmierte gegen 3.40 Uhr die Polizei, weil er auf einer Landstraße im Süden Mallorcas eine Person überfahren hatte. Die Guardia Civil hat nun die Ermittlungen aufgenommen. (cls)