Polizei durchsucht Tourismusministerium

Die Polizei hat am Freitagvormittag das balearische Tourismusministerium in Palma durchsucht. Die Polizisten verließen das Gebäude kurz vor 13 Uhr wieder. Sie waren in zivil. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Die Beamten stellten wohl Dokumente im Fall Cursach sicher. Es soll um die Aufwertung des Hotels BH von drei auf vier Sternen gehen. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Der balearische Tourismusminister Biel Barceló trat kurze Zeit später vor die Presse. Er sagte, er werde nicht zurücktreten, er habe den Rückhalt der Regierung und seiner Partei.

Am Donnerstag war die Generaldirektorin im balearischen Tourismusministerium, Pilar Carbonell, von ihrem Amt zurückgetreten. Sie wird beschuldigt, die Freizeitunternehmen des Diskotheken-Königs Bartomeu Cursach begünstigt zu haben. (cls)

Aktualisiert um 17.02 Uhr.