Mutmaßlicher IS-Unterstützer von Son Gotleu vor Gericht

Einem mutmaßlichen IS-Unterstützer von Mallorca wird in Madrid der Prozess gemacht. Der Mann war im April 2016 in Palmas Einwandererviertel Son Gotleu festgenommen worden. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, in einem terroristischen Netzwerk mitgewirkt zu haben. Gefordert werden bis zu zwölf Jahre Haft für den 28-Jährigen.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, behauptet der Angeklagte er war nicht für den IS tätig sondern hätte vielmehr Informationen an den CIA weitergeleitet. Die Ermittler konnten mehrere Telefonate mit einer Kontaktperson aufzeichnen Die Polizei stellt in Zweifel, dass es sich dabei um einen echten Mitarbeiter des US-amerikanischen Geheimdienstes handelt. Der junge Mann soll sich seit 2015 in den sozialen Netzwerken an mehreren Gruppen beteiligt haben, die dem Islamischen Staat nahe stehen.

Die Verhandlung beginnt am 5. Oktober in der spanischen Hauptstadt. (cls)