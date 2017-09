Deutsche kratzt einen Polizisten

Heftigen Widerstand hat eine Deutsche bei ihrer Festnahme auf Mallorca geleistet. Unter anderem verletzte sie einen Beamten und randalierte in einem Polizeiwagen, das berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora.

Die 23-Jährige stiegt am Montag an der Playa de Palma in einen Wagen, als dessen Fahrer ihn kurzzeitig unverschlossen abgestellt hatte, um etwas zu erledigen. Die junge Frau weigerte sich, wieder aus dem Auto zu kommen. Die Polizei wurde gerufen und nahm die Frau fest. Sie wehrte sich heftig.

Die Deutsche richtete im Polizeiauto, das sie auf die Wache brachte, erheblichen Schaden an. In der Dienststelle Sant Ferran in Palma kratzte sie einen Polizisten. Die Beamten brachten die Frau schließlich in die psychiatrische Abteilung des Großklinikums Son Espases. (cls)