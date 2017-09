Immer noch keine Spur von vermisstem Deutschen

Noch immer sucht die Guardia Civil im Nordosten von Mallorca nach dem Deutschen Kai Uwe Palma. Der 28-Jährige aus Köln wird seit Mitte August vermisst. Auch der Einsatz einer Hundesuchstaffel der Polizei brachte keinen Erfolg.

Der junge Mann arbeitete in einem Schnellimbiss an der Cala Agulla (Cala Rajada). Er verließ während der Arbeitszeit am Donnerstag, 17. August, das Lokal und seitdem fehlt von ihm jede Spur. Kai Uwe Palma ließ Handy und Ausweispapiere an seinem Arbeitsplatz zurück.

Laut Beschreibung seiner Schwester ist Kai Uwe Palma 1,85 Meter groß. Er hat blaue Augen und kurze blonde Haare. Der 28-Jährige spricht nur gebrochen Spanisch. Er hatte keine auffälligen Tattoos oder Piercings.

Hinweise an die Guardia Civil Tel. 062 oder Tel. 112. (cls)