TV-Tipp: Goodbye Deutschland! ¡Hola Mallorca!

Mallorca-Insider und Stamm-Zuschauer können in der nächsten Folge von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer" am Montag, 11. September, um 20.15 Uhr bei Vox wieder einige bekannte Gesichter erblicken.

Mit von der Partie sind diesmal Caro und Andreas Robens, die von einer Mucki-Bude unter freiem Himmel träumen, das frühere Playmate Tanja Brockmann sowie Peggy und Steff, die endlich ein Kind bekommen wollen. Auch Patrick Lorenz (der mit der Wurstbude an der Playa), ließ sich wieder begleiten und bekommt Besuch von seiner Anja. Dann sieht man, was es Neues gibt bei Krümel und Daniel in Peguera ("Krümels Stadl") und wie die Karrieren von Mia Julia und Ikke Hüftgold am Ballermann laufen.