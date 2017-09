Exhibitionismus: Über hundert Geldbußen in Calvià

101 Personen sind in der Gemeinde Calvià auf Mallorca in diesem Sommer wegen Exhibitionismus mit Geldstrafen belangt worden. Darunter fallen sowohl Vorfälle mit Sex am Strand als auch "Nacktspaziergänge" durch den Ort, mit denen bestimmte britische Gäste Aufmerksamkeit provozieren wollen.

Auf nationaler und regionaler Ebene stehen solche Ordnungswidrigkeiten zwar nur dann gesetzlich unter Strafe, wenn Minderjährige in der Nähe sind. Allerdings können Gemeindeverordnungen davon abweichen. Dies ist auch in Calvià und an der Playa de Palma mit den so genannten "Benimmregeln" der Fall. (mic)