Streit um Parkplatz für Autos und Boote in Portocolom

In Portocolom soll ordentlich gebaut werden. Geht es nach der Balearen-Regierung sollen in dem Ort eine Mole, ein Stapelplatz, ein Parkplatz sowie ein Versorgungsgebäude entstehen. Konkret ist von einem Grundstück in Sa Bassa Nova (gegenüber der Plaza del Corso) die Rede. Bei den Anwohner des Küstenortes stoßen die Pläne auf ein geteiltes Echo.

Die Anwohnervereinigung Salvem Portocolom hält entgegen, dass das Grundstück erst 2005 dem Meer abgerungen wurde. Zudem mündet dort ein Torrent ins Meer, die Fläche sei also von Überschwemmungen bedroht. Sinnvoller sei es, die Stelle wieder zu renaturieren, als sie zu bebauen.

Salvem Portocolom stimmt grundsätzlich zu, dass der bisherige Stapelplatz in Sa Capella restauriert werden müsse, und dass es weniger Autos mit Bootsanhängern im alten Teil des Hafens brauche. Dennoch hält die Vereinigung die derzeitigen Vorhaben für überdimensioniert.

Insgesamt sollen die Bauten 4000 Quadratmeter umfassen. Der Parkplatz wird für 60 Fahrzeuge ausgelegt. Auch die Ausmaße der Schiffsrampe (124 Quadratmeter Fläche), auf der zwei Boote gleichzeitig Platz finden könnten, erscheint Salvem Portocolom zu groß. Nun wird der Dialog mit der Balearen-Regierung und der balearischen Hafenbehörde gesucht.

