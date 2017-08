Guardia Civil warnt vor falschen Terrormeldungen

Auf ihrem Twitterprofil warnt die Guardia Civil vor falschen Terrorwarnungen auf Mallorca. In den Fake-News werde verbreitet, dass auf der Insel die höchste Warnstufe herrsche, weil ein Attentat bevorstehe. Die Nachrichten verbreiten sich über den Messenger-Dienst Whats-App sowie in den Sozialen Gruppen.

Die Guardia Civil bittet die Bevölkerung, solche Nachrichten nicht weiter zu verschicken, weil sie falsch seien. Wer so etwas verfasse, will nur, "dass sich Mallorca leert und er das Paradies für sich allein hat", scherzte der Twitter-Verantwortliche der Polizei in diesem Zusammenhang. (cls)