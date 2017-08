Easyjet und Booking suchen den "perfekten Passagier".

Die britische Billig-Airline Easyjet und das Hotelbuchungsportal Booking.com suchen den "perfekten Passagier". Wie die Tageszeitung Ultima Hora berichtet, veranstalten die Unternehmen auch ein Casting in Palma. Es soll am 18. September stattfinden.

Die Voraussetzungen: Lust am Unterwegssein, Erfahrung in der Vorbereitung und Planung von Reisen sowie Fremdsprachenkenntnisse. Was kann man gewinnen? 20 Flüge zu den spannendsten Metropolen Europas innerhalb von 30 Tagen mit Übernachtungen in Hotels von Booking.

Die Teilnahme ist auf der Internetseite www.professionaltraveller.es möglich. (cze)