Deutscher nach Kopfsprung schwer verletzt

Ein junger deutscher Urlauber hat sich bei einem Kopfsprung an der Playa de Palma schwer verletzt. Der Tourist kam mit dem Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma in die Policlínica Miramar, wie ein Sprecher der Lokalpolizei gegenüber MM bekanntgab.

Offenbar hatte sich der Mann an der beliebten Partymeile ins Meer gestürzt und war mit dem Kopf aufgeschlagen. Der Vorfall hat sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 23 Uhr in Höhe des Balnerario 7 ereignet. (cze)