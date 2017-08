Mallorca-Wochenende wird freundlich und heiß

Das Wochenende auf Mallorca wird freundlich und heiß. Nach milden Tagen mit angenehmen Nächten kehrt die Sahara-Hitze auf die Insel zurück und beschert Urlaubern, Residenten und Einheimischen wieder Temperaturen von über 35 Grad. Erst Ende kommender Woche ist wieder eine Abkühlung in Sicht.

Der Samstag überzeugt vormittags mit einem spätsommerlichen Sonne-Wolken-Mix. Am Nachmittag ziehen vielerorts die letzten Wolken davon und die Sonne strahlt vom stahlblauen Himmel. Dabei klettert das Quecksilber im Thermometer auf 30 Grad in Porreres, 31 Grad in Caimari, 34 Grad in Calvià und ebenfalls 34 Grad in Muro. Der Wind weht meist nur schwach. Am Strand oder am Pool wird es sich gut aushalten lassen. In der Nacht bleibt es weiterhin erträglich, da die Werte vielerorts unter die 20-Grad-Marke rutschen.

Am Sonntag ändert sich das Wetter kaum. Es bleibt heiß mit Temperaturen bis 35 Grad und Nachtwerten um 20 Grad. Dabei ziehen vereinzelt Wolken durch, ansonsten scheint tagsüber die Sonne. Die neue Woche beginnt mit steigenden Temperaturen bis 36 Grad, viel Sonne und wenigen Wolken. Die Wassertemperatur um Mallorca beträgt derzeit 26 Grad. (cze)