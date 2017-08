Polizei sucht vermissten Deutschen auf Mallorca

In Cadepera im Nordosten von Mallorca wird der deutsche Resident Kai Uwe Palma vermisst. Wie die Guardia Civil am Dienstag mitteilte, war der 28 Jahre alte Mann zuletzt am Mittwoch vergangener Woche gesehen worden, als er seinen Arbeitsplatz verließ – ohne Handy und Ausweisdokumente.

Die Polizei bitten die Bürger um Hinweise. Wie die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora online berichtete, ist der junge Mann zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß. Kai Uwe Palma ist blond und hat blaue Augen.