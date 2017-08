Capdepera feiert Patronatsfest Sant Bartomeu

In Capdepera, zu dem auch der bei Deutschen beliebte Küstenort Cala Rajada zählt, begeht in diesen August-Tagen das Patronatsfest Sant Bartomeu. Ein attraktives Rahmenprogramm für Groß und Klein lockt zahlreiche Schaulustige in den Nordosten Mallorcas. Dazu zählen viel Livemusik, ein gemeinschaftliches Abendessen unter freiem Himmel, Pferderennen und ein Feuerwerk an diesem Freitag.

Hier das Programm für die kommenden Tage:

Montag, 21. August:

von 17 bis 24 Uhr DJs auf der Plaça del Sitjar beim Rathaus.



Dienstag, 22. August:

um 21 Uhr Abendessen im Freien und DJ auf der Plaça.



Mittwoch, 23. August:

um 21 Uhr Chorkonzert in der Pfarrkirche.

Um 23 Uhr Livemusik auf der Plaça del Sitjar. An Musikgruppen treten auf:

Els Javaloyas, La Tinbrass Band, Ses Bubotes und Ipop’s.

Donnerstag, 24. August:

um 7 Uhr „diana florejada“-Umzug der Musikkapelle durch den Ort.

Um 17 Uhr Pferderennen auf der Rennbahn.

Freitag, 25. August:

um 14.30 Uhr Golfturnier auf dem Golfplatz Canyamel.

Um 22 Uhr Konzert der lokalen Musikkapelle auf der Plaça del Sitjar,

anschließend Feuerwerk.