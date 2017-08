Mit Beton-Barrieren will Palma dem Terrorismus trotzen

Am Freitag wurden die ersten Barrieren an der Plaça d'Espanya aufgebaut. Foto: Video: Alejandro Sepúlveda/Ultima Hora

Nach den Attentaten von Barcelona und Cambrils wird in Palma die Sicherheit verstärkt. Am Freitag hat man damit begonnen an neuralgischen Punkten Barrieren aufzubauen.

Betonsperren wurden zum Beispiel an der Plaça d'Espanya und an den Zugängen zu den benachbarten Fußgängerzonen aufgestellt (Olmos, San Miguel). Dadurch soll verhindert werden, dass Fahrzeuge in die Straßen reinfahren und, wie in Barcelona geschehen, zu tödlichen Waffen werden.

Das Rathaus von Palma teilte mit, dass die Maßnahmen auf Anweisungen des Innenministeriums beruhen. Die für Sicherheit zuständige Stadträtin Angélica Pastor sagte gegenüber der Tageszeitung Ultima Hora, dass eine größere Polizeipräsenz an der Playa de Palma und in der Innenstadt vorgesehen sei.

MM-Informationen zufolge wird auch bereits daran gedacht die Carrer Bartomeu Salva (Schinkenstraße) und die Carrer Miquel Pellisa (Bierstraße) an der Playa mit Barrieren abzusichern.