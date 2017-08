Feiertage auf Mallorca und verkaufsoffener Feiertag

Die Zahl der offiziellen Feiertage auf den Balearen beläuft sich im Jahr auf ein rundes Dutzend. Einige Tage werden von der spanischen Zentralregierung, andere von der Balearen-Regierung, wieder andere von den Gemeinden festgelegt.

Auf Mallorca ist der heutige 15. August auch ein Feiertag. Zugleich ist der Tag wie auch zehn weitere Feiertage in diesem Jahr überwiegend verkaufsoffen. Das bedeutet, dass viele der großen Supermärkte und Warenhäuser geöffnet haben.

Darüber hinaus dürfen in Palmas Altstadt und in anderen Touristenzentren die Geschäfte grundsätzlich an Sonn- und Feiertagen öffnen.

Die Feiertage 2017 im Einzelnen:

6. Januar, Drei-Königs-Fest

20. Januar, Sant Sebastià (Palma)

1. März, Balearen-Tag (Diada de Balears)

13. April, Gründonnerstag

14. April, Karfreitag

17. April, Ostermontag

1. Mai, Tag der Arbeit

15. August, Mariä Himmelfahrt (teilweise verkaufsoffen)

12. Oktober, Spanischer Nationalfeiertag

1. November, Allerheiligen

6. Dezember, Spanischer Verfassungstag

8. Dezember, Mariä Empfängnis

25. Dezember, Erster Weihnachtstag

26. Dezember, Zweiter Weihnachtstag (Palma)