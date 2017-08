Nur wenige Reisende nutzen Flughafenbusse

Immer am ersten Sonntag des Monats (Juni bis September am ersten Samstag) findet in Palmas Santa-Catalina-Viertel ein Flohmarkt statt. Mehr als 60 Aussteller bieten hier Kunstgewerbe, Antiquitäten, Kunst und Vintage an. Für Verpflegung ist auch gesorgt. Zusätzlich zu den Foodtrucks gibt's Livemusik und andere Veranstaltungen. Ort: Plaza Verge del Miracle, Santa Catalina, Palma.