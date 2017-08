Deutscher wegen gestohlener Vespa festgenommen

Eine klassische Vespa 150 aus den 1960er Jahren soll in Palma von einem Mann gestohlen und in sozialen Netzwerken zum Verkauf angeboten worden sein. Dort wurde der angeblich abgemeldete Roller von einer Bekannten des Mannes für 1500 Euro angepriesen. "Der Sammlerwert liegt wohl bei 12.000 Euro", hieß es in dem Post.

Wie die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in der Freitagsausgabe schreibt, war der Roller am 1. August im Wohnviertel El Terreno verschwunden. Eine Freundin des Besitzers sah den Roller Tage später im Zentrum von Palma am Straßenrand stehen und informierte den Eigentümer.

Dieser kam vorbei, erkannte seinen Roller wieder und alarmierte die Polizei. Als die Beamten beim Fahrzeug eintrafen, tauchte auch der tatverdächtige Deutsche auf. "Ist etwas mit meiner Vespa?", soll er die Beamten gefragt haben. Später habe der Mann gesagt, er habe den alten Roller im El-Terreno-Stadtteil für aufgegeben gehalten und ihn einen Lieferwagen eingeladen und mitgenommen.

Der Mann wurde festgenommen und musste auch eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Vor dem Ermittlungsrichter verweigerte der Beschuldigte dem Bericht zufolge die Aussage. Er kam auf freien Fuß, muss aber vermutlich noch mit einem Gerichtsverfahren rechnen.