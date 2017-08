Hundstage gehen auf Mallorca am Wochenende weiter

Die Hitze auf Mallorca hält an. Am Samstag werden bis zu 37 Grad und am Sonntag bis zu 34 Grad erwartet, prognostiziert das staatliche Wetteramt Aemet. Es wird größtenteils sonnig, nur vereinzelt zeigen sich Wolken am Himmel. Ein leichter Wind aus östlicher Richtung sorgt für ein wenig Frische.

Für Freitag und Samstag gilt die Hitzewarnstufe Orange. Am Freitag ist der Himmel leicht bewölkt bei Tageshöchstwerten von 37 Grad.

Die neue Woche startet mit Spitzenwerten von 34 Grad. Ab Mittwoch wird es ein wenig kühler, dann zeigt das Thermometer bis zu 29 Grad an.

Auch das Mittelmeer hat sich ordentlich aufgeheizt: Die Messbojen vor den Küsten Mallorcas erfassen Werte von knapp 29 Grad.

Es sind eben echte Hundstage auf Mallorca. So wird die wärmste Zeit des Jahres genannt, die vom 23. Juli bis 23. August andauert. (cls)