Unfall auf Mallorca: Auto kracht in Bankfiliale

In Palma de Mallorca ist eine Frau am Montag mit ihrem Wagen in die Eingangstür einer Caixa-Niederlassung gefahren. Zuvor war die Fahrerin mit einem anderen Auto kollidiert.

Der Unfall ereignete sich in der Carrer de l'Arxiduc Lluís Salvador in Palma. Einer Fahrerin war beim Abbiegen aufgrund der parkenden Autos die Sicht versperrt. Sie prallte mit einem anderen Pkw zusammen und verlor die Kontrolle über den Wagen.

Das Auto fuhr auf den Bürgersteig und über den Radweg bis es schließlich in der Bank-Filiale landete. Die Lokalpolizei und Rettungskräfte waren schnell zur Stelle, verletzt wurde niemand.