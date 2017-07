Zweites Flüchtlingsboot innerhalb von 24 Stunden abgefangen

Die Guardia Civil hat am Montag in den frühen Morgenstunden 13 Personen festgenommen. Die Flüchtlingen wurden in einem kleinen Holzboot vor der Insel Cabrera aufgegriffen. Sie hatten versucht, Mallorca zu erreichen. Das berichtet die mallorquinische Tageszeitung Ultima Hora online.

Erst am Sonntag hatten die Beamten 14 Flüchtlinge bei Sa Ràpita aufgegriffen. Es ist insgesamt das sechste Flüchtlingsboot, das die Polizei innerhalb dieses Monats in mallorquinischen Gewässern entdeckt.

Das Boot war auf dem Radar der Küstenwache aufgetaucht. Die Festgenommenen wurden mit dem Polizeischiff nach Sa Ràpita gebracht, sie werden innerhalb von 72 Stunden in ein Flüchtlingscamp auf dem spanischen Festland überstellt. (cls)