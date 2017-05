Der Playa de Muro im Norden von Mallorca droht ein Stolperstart in den Sommer. Während die nördlich davon gelegene Playa de Alcúdia und die Strände von Can Picafort im Süden bereits für die heiße Jahreszeit hergerichtet sind, herrscht an dem langgezogenen Naturstrand gähnende Leere.

Zwar bewachen bereits Rettungsschwimmer die Playa, Liegen und Schirme gibt es aber weit und breit noch keine und auch einige gastronomische Betriebe und kleinere, abbaubare „Chiringuitos” haben noch geschlossen. Viele Urlauber sind verärgert über die Zustände.

Verantwortlich für die Vergabe der Lizenzen ist letzlich auch hier die Gemeinde, in diesem Fall Muro. Sie verweist auf organisatorische Schwierigkeiten. Auch im Inselnorden sind es vor allem Hoteliers und Unternehmer, die den Verantwortlichen im Rathaus Inkompetenz unterstellen und um das Image des Strandes fürchten. Wann die Playa bereit für den Sommer ist, ist derzeit noch völlig unklar. (cze)