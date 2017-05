Neues Müllsystem in Palma geht in Betrieb

Am Montag haben Palmas Stadtwerke Emaya das neue Entsorgungssystem in der Altstadt in Betrieb genommen.

Nach dem teuren Flop der unterirdischen Abfallleitungen, die mit Luftdruck betrieben wurden, musste eine neue Lösung her. Denn Platz für Container im historischen Zentrum ist rar und der Müllwagen, der bisher nachts durch die Straßen ratterte, brachte die Anwohner um ihren Schlaf. So wurde nach dem Vorbild anderer spanischer Städte eine mobile Variante gewählt, erklärt die Präsidentin der Stadtwerke, Neus Truyols.

In 20 Punkten in den Altstadt-Vierteln Calatrava, Sindicat und Monti-sion (zwischen Plaça Nova de la Ferreria und Passeig de Dalt Murada) stellen Elektrofahrzeuge jeden Abend die Containerbatterien auf und holen sie wieder ab. Die 4000 Anwohner der Gebiete können nun ihren Hausmüll lediglich zwischen 19 und 23 Uhr entsorgen. Getrennt wird nach Restmüll, Gelber Tonne, Küchenöl, Glas, Papier, Windeln und „erstmalig im Zentrum auch Bioabfall“, wie Neus Truyols betont. Nach einem festgelegten Plan stellt Emaya im wechselnden Rythmus mal die einen und mal die anderen Container auf.

Zwei Millionen Euro investierten die Stadtwerke in das neue Entsorgungssystem, das nach und nach auf das gesamte historische Zentrum der Hauptstadt von Mallorca ausgeweitet werden soll. Insgesamt 14.000 Palmesaner sollen von der geräuscharmen und platzsparenden Lösung profitieren. (cls)