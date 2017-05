Wetter bringt Rückkehr in den Frühling

Für Dienstag und Mittwoch werden in Palma nur noch maximal 25 Grad erwartet. Am Montag hatte das Thermometer hingegen knapp die 30-Grad-Marke verfehlt (29,4 Grad). Der Temperaturrückgang, der auf Mallorca stellenweise bis zu 6 Grad betragen kann, bringt die Insel vom gefühlten Hochsommer zurück in den Frühling. Nicht ausgeschlossen werden zudem vereinzelte Regenfälle, die in der Inselmitte auch von Gewittern begleitet sein können.

Bereits der Dienstagmorgen präsentierte sich Palma grau in grau; ein bedeckter Himmel, wie man ihn auf der Insel nur an wenigen Tagen erlebt. Temperaturmäßig kehrt die Insel damit in den Normalbereich für Ende Mai zurück. Von Donnerstag an soll der Himmel dann aufklaren und die Temperaturen wieder steigen.

Die letzten bedeutsamen Niederschläge waren nach Angaben des balearischen Wetteramtes Aemet am 27. April gefallen. Die Wolken vom 1. und 6. Mai hatten insgesamt weniger als einen Liter Regen pro Quadratmeter gebracht. (as)