Exhibitionist provoziert an Mallorcas Flughafen

Ungewöhnliche Szene am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca: Ein Exhibitionist ging am Sonntag nackt im Terminal spazieren.

Laut der Tageszeitung Ultima Hora soll es sich um einen Ausländer handeln. Der Mann konnte jedoch unbehelligt entkommen. Der Polizei gelang es nicht, ihn zu identifizieren oder zu verhaften. Das alles erstaunlicherweise an einem Wochenende mit hohem Verkehrsaufkommen. Am Sonntag waren 142.381 Reisende und 772 Flüge zu verzeichnen. Am Samstag wurde mit 159.995 Passagieren und 846 Flügen der bisherige Saisonrekord aufgestellt. (mic)