Taxifahrer wollen im Notfall "hart durchgreifen"

Nach dem spontanen Flughafen-Streik der Taxifahrer am vergangenen Donnerstag, hat die Balearen-Regierung eine Verordnung gegen die illegalen Transporteure erlassen. Nun drohen Mallorcas Taxifahrer, "noch härter durchzugreifen", sollten die angekündigten Maßnahmen nicht funktioneren, berichtet die mallorquinsche Tageszeitung Ultima Hora.

Nach Angaben des Verbandes der Taxifahrer wollten die Beschäftigten mit ihrer Aktion gegen illegale Konkurrenten protestieren, die sie als "Piraten-Taxis" bezeichneten. Noch am gleichen Abend fand eine Dringlichkeitssitzung statt, in der sich die Taxifahrer, Aena, das Ministerium sowie das Rathaus von Palma auf eine Lösung einigten: Künftig sollen wieder bis zum Ende der Sommersaison Beamte der Lokalpolizei im Außenbereich des Flughafens Dienst schieben und die als Konkurrenz empfundenen Fahrzeuge kontrollieren.

Am Freitag wurde eine entsprechende Verordnung erlassen: Transporteure, die Personen ohne Genehmigung chauffieren, müssen mit Strafen in Höhe von bis zu 12.000 Euro rechnen. Der balearische Verkehrsminister Marc Pons erklärte zudem, dass ab kommender Woche drei Kontrolleure und vier Hilfskräfte am Flughafen stationiert werden. Die Taxifahrer sind der Verordnung gegenüber noch skeptisch, sie drohen mit härteren Maßnahmen.

Die Arbeitsniederlegung der Taxifahrer sorgte am Donnerstag zwischen 19 Uhr und 22 Uhr für chaotische Zustände am Flughafen von Palma. Tausende Passagiere, die auf Mallorca gelandet waren, konnten kein Taxi besteigen. Sie harrten stundenlang vor dem Terminal aus oder fuhren mit dem Stadtbus ins Zentrum von Palma.