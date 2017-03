Kleinkind in Vorschule an Kordel erstickt

Die Ärzte des Son-Espases-Hospitals in Palma de Mallorca behandeln derzeit ein Kleinkind, das in einer Vorschule in Cala d'Or an einer Kordel erschickt ist. Wie heute bekannt wurde, liegt das Kind auf der Intensivstation.

Wie die spanische Tageszeitung Ultima Hora schreibt, war es bereits am Dienstag zu dem traurigen Vorfall gekommen. Der Kleine soll in einer Gruppe von zehn Kindern gespielt haben, als er sich in den Seilen einer Schaukel verhedderte. Als die Erzieherin das Unglück bemerkte, soll das Kind bereits bewusstlos gewesen sein.

Sie rief den Notarzt und den Ärzten gelang es, den Zustand des Kindes zu stabilisieren, bis es wieder bei Bewusstsein war. Im Krankenhaus angekommen verschlechterte sich das Befinden des Kleinen jedoch wieder. Derzeit wird er künstlich beatmet, die Prognose ist ungewiss. (somo)