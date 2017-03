Vergrößerte Kläranlage in Alcúdia startet bald

Pünktlich zum weltweiten "Tag des Wassers" am 22. März präsentierten Inselpolitiker und Betreiber den neuen Ausbau der Kläranlage in Alcúdia. Ab Mai soll die erweiterte Anlage voll in Betrieb sein, die Bauarbeiten werden sich laut Toni Mir, dem Bürgermeister von Alcúdia, allerdings noch bis zum Jahresende hinziehen. Dies berichtete die Tageszeitung Ultima Hora am Donnerstag.

Die Kläranlage wird laut Landwirtschaftsminister Vicenç Vidal ab Mai mit einer deutlich verbesserten Kapazität an den Start gehen. Statt wie bisher 70.000 können künftig 108.000 Einwohner mit geklärtem Wasser versorgt werden. Außerdem soll damit das Problem beseitigt werden, dass die Gemeinde seit rund zehn Jahren in der Hochsaison unter dem Gestank von ungeklärtem Abwasser litt.

Die Wasseraufbereitungsanlage von Alcúdia ist 1984 erbaut worden. Seit 2007 warten die Einwohner bereits auf den damals angekündigten Ausbau der Einrichtung. (am)