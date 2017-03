Britischer Konsul: "In Gedanken bei den Opfern"

Nach den Terroranschlägen von London am Mittwochnachmittag sagte der britische Generalkonsul in Barcelona, Lloyd Millen: "In Gedanken bin ich bei den Opfern und stehe bei den Betroffenen." Der Diplomat hatte in Palma von den Attacken erfahren, wo er zu einer Gesprächsrunde mit Vertretern des Hotel-Verbandes Fehm weilte.

Gleichzeitig dankte er den Kräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch Fehm-Chefin Inmaculada Benito äußerte sich zu den Geschehnissen: "Es ist furchtbar, dass solche Dinge auf der Welt geschehen, auch für den Tourismus-Sektor."

Die Balearen-Regierung hat in allen offiziellen Stellen für Donnerstag, 12 Uhr, eine Schweigeminute anberaumt.

Im Londoner Regierungsviertel war am Mittwochnachmittag ein Autofahrer in mehrere Passanten gerast. Anschließend stach ein mit einem Messer bewaffneter Mann einen Polizisten nieder und wollte ins Parlament eindringen, wurde aber von Einsatzkräften erschossen. Insgesamt starben vier Menschen, mindestens 29 wurden zum Teil schwer verletzt. (cze)